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بالصور نشطاء يدشنون لوحة رملية "من غزة إلى يافا عروس البحر"

28 اغسطس 2023 . الساعة 20:37 بتوقيت القدس
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نشطاء يدشنون لوحة رملية "من غزة إلى يافا عروس البحر"

دشّن نشطاء في قطاع غزة مساء اليوم، لوحة رملية على شاطئ بحر غزة بعنوان: "من غزة إلى يافا عروس البحر" ردًا على لوحة "غزة في القلب" التي دشنها نشطاء في مدينة يافا المحتلة مساء أمس.

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ورسم اللوحة الرملية الفنان محمد طوطح الذي اعتبر أن اللوحة أقل الواجب تجاه أهلنا في مناطق الداخل المحتل، ورداً على رسالتهم بالأمس على شاطئ بحر يافا بعنوان "غزة في القلب".

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وكان نشطاء في مدينة يافا المحتلة وخلال مشاركتهم في الفعالية الدولية التضامنية مع غزة، رسموا على شاطئ البحر "غزة في القلب" وشهدت تفاعلاً وساعًا على منصات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى ترابط الوجود الفلسطيني على الرغم من حواجز الاحتلال.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#يافا #لوحة فنية #عروس البحر #غزة في القلب

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