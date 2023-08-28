رابط نتائج توجيهي 2023 في الضفة وغزة - الدورة الثانية

منذ انتهاء امتحانات الدورة الثانية لامتحانات التوجيهي 2023 في فلسطين "الاستكمال"، أصبح بحث الطلاب وأهاليهم عن رابط الدورة الثانية لهذا العام يلقى اهتمامًا كبيرًا.

هذا يأتي الرابط المنشور من قبل الوزارة بهدف معرفة نتائج الطلبة هذه الامتحانات، حيث تعتبر مرحلة التوجيهي مرحلة حاسمة تحدد مستقبل الطلاب الجامعي.

يتم من خلال النتيجة التي يحققها طلاب المرحلة الثانوية (التوجيهي) تحديد التخصصات الجامعية المتاحة لهم، فكلما كانت النتيجة أعلى، زادت خياراتهم لاختيار التخصص الجامعي الذي يرونه مناسبًا لهم.

وأعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أ. صادق الخضور، اليوم، موعد إعلان نتائج الدورة الثانية "الإكمال" 2023 من امتحانات الثانوية العامة توجيهي.

وأوضح "الخضور" أن موعد إعلان نتائج توجيهي الثانوية العامة الدورة الثانية غداً الساعة 12:00 ظهر يوم الثلاثاء 29-08-2023.

وأشار أنه يمكن لكل طلب من طلبة الدورة الثانية 2023 توجيهي معرفة نتيجته وكشف علاماته في هذه الامتحانات من خلال الرابط النتائج الموجود على موقع الوزارة الرسمي.

مشيراً إلى أنه يمكن للطلبة الناجحين تسلم كشوفهم من خلال أقسام الامتحانات في مديريات التربية والتعليم في محافظات فلسطين.

للاستعلام على نتائج الدورة الثانية لعام 2023 توجيهي في الضفة وغزة، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط المتاح بالأسفل.

إدخال رقم الجلوس الخاص بك.

انقر على زر "عرض النتيجة".

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رابط نتائج توجيهي الدورة الثانية 2023 في الضفة الغربية.. اضغط هـــــــــــــــــــــــنــــــــا

الرابط المباشر حول نتائج توجيهي 2023 في الضفة وغزة.. اضغط هـــــــــــــــــــــنــــــــا

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المصدر / فلسطين أون لاين