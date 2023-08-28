الأسير المحرر المعلم معد كنعان إلى الاعتقال السياسي من جديد

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في نابلس، مساء اليوم الاثنين، الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لمرات عديدة الأستاذ معد كنعان من بلدة جبع، ليرتفع عدد المعلمون المغيّبون في سجون السلطة إلى 6 معلمون.

وأفادت مصادر عائلة بأن أجهزة السلطة في نابلس اعتقلت الأسير المحرر والأستاذ معد كنعان مساء اليوم بعد قرابة الشهرين من الإفراج عنه من اعتقال سياسي سابق، عاش خلال هذه الفترة الملاحقة والتضييق من أجهزة السلطة.

وخلال اعتقاله السياسي السابق والذي استمر لـ7 أيام لدى مخابرات السلطة في جنين، أضرب كنعان عن الطعام طيلة فترة الاعتقال السياسي الظالم.

ومعد أستاذ الفيزياء في المدرسة الصناعية في بلدة سيلة الظهر قضاء جنين، والحافظ لكتاب الله، تعرض لعدة اعتقالات في سنوات سابقة.

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وفي عام 2015 أمضى عامين في سجون الاحتلال، ثم اعتقل لاحقاً لمدة 40 يوماً في زنازين التحقيق، وتعرض للاعتقال في سجون الأجهزة الأمنية لما يقارب 11 مرة.

معد متزوج وأب لطفلة "لا تدرك أين ذهب والدها لكنها تفتقد وجوده حولها"، تقول العائلة، التي تنتظر بشرى تنهي معاناة ما زالت تتجدد.

ومع بدء العام الدراسي الجديد؛ وإلى جانب الأستاذ معد كنعان، تواصل أجهزة السلطة تغييب خمسة معلمين آخرين في زنازينها وهم المحررون محمود قصراوي، وأحمد عبد الله حمادنة، وخلدون عصيدة، ومفدى سعادة ومحمد ملايشة.

كذلك تواصل أجهزة السلطة اعتقال عدد من طلبة الجامعات في الضفة الغربية على خلفية عملهم النقابي، وهم الطالب في جامعة الخليل جابر ارزيقات، والطالب في جامعة خضوري معاذ أبو ريدة ، والطالبين في جامعة النجاح يمان دويكات وبراء قصراوي، والطالب في الجامعة العربية الأمريكية عبادة جرار.

وصعّدت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية من حملات الاعتقال السياسية التي تستهدف المقاومين والأسرى المحررين والنشطاء والطلبة الجامعيين والمعلمين، وسط تجاهلٍ لكافة المناشدات الحقوقية والعائلية للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين