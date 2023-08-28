وزارة الصحة تنشر بياناً للرأي العام حول وفاة المواطنة "أبو ندى"

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بياناً صحفياً للرأي العام، أوضحت فيه تفاصيل وفاة المريضة ياسمين أبو ندى.

وتقدمت الوزارة في قطاع غزة، من عائلة أبو ندى ومن ذوي المريضة الفقيدة ياسمين أبو ندى بالتعزية والمواساة بوفاة ابنتهم بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت: "المريضة المتوفاة ياسمين أبو ندى رحمها الله كانت تعاني منذ الطفولة من أنيميا الخلايا المنجلية وكانت تحت المتابعة المستمرة لدى الطواقم الطبية وقد تم إدخالها المستشفى لفترات طويلة ومتكررة وصلت إلى عدة أشهر".

وأضافت في بيانها: "طبيعة المرض المذكور يجعل المريض عرضة لنوبات ألم متكررة ولاحتمالية حدوث وفاة نتيجة انسداد الشريان الرئوي".

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وبينت أن طبيعة الآلام الشديدة تجعل المريض بحاجة إلى مسكنات وأدوية مخدرة مع ضرورة استخدامها بشكل مقنن لما لها من أعراض جانبية قد تؤدي إلى الوفاة أيضاً.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنها كلفت لجنة طبية متخصصة وباشرت أعمالها صباح اليوم وبانتظار تقرير الطب الشرعي بهدف تقديم تقييم طبي دقيق وموضوعي لحالة الوفاة.

وأكدت على التزامها بتقديم الرعاية الصحية،والعمل باستمرار لضمان توفير الخدمات الصحية على أعلى مستوى، وبذل جهودها الحثيثة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وختمت البيان بالقول: "ختاماً، نسأل الله أن يتغمد الفقيدة ياسمين أبو ندى بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان"، معبرة عن تعازيها الحارة لأسرة الفقيدة وأحبائها.

المصدر / فلسطين أون لاين