"لجنة المتابعة" بغزة: تهديدات الاحتلال لقادة المقاومة تعبير عن عجزه بمواجهتها

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة، أن تهديدات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وقادة جيشه من العنصريين باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة، هي تعبير عن حالة العجز للاحتلال في مواجهة نضال شعبنا في الضفة الغربية وصموده في وجه الحصار الظالم في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن تهديدات الاحتلال باغتيال قادة المقاومة "لن تنجح في إضعاف المقاومة ولن تثنى شعبنا عن استمر الكفاح الوطني والمقاومة".

وحيت لجنة المتابعة "جماهير شعبنا الفلسطيني البطل الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء"، داعية إلى "مزيد من مواجهة الاحتلال والمستوطنين حتى استعادة كامل الحقوق المشروعة لشعبنا في الحرية والاستقلال والعودة".

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المصدر / فلسطين أون لاين