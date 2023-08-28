أغرب خطة من ريال مدريد للتعاقد مع مبابي

كشفت تقارير إعلامية صباح اليوم الإثنين، عن خطة "غريبة" يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في تطبيقها من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان.



وأكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، نقلًا عن صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن ريال مدريد تراجع عن فكرة التعاقد مع مبابي هذا الصيف، ولكن لا يزال مهتما بشدة بضم اللاعب، حيث تم الكشف عن خطة جديدة وغريبة من نادي العاصمة لضم النجم الفرنسي، والتي تتمثل في استقدامه خلال يناير القادم.



وكشفت الصحيفة الإسبانية، عن احتمال جديد لقدوم مبابي إلى ريال مدريد، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير 2024، حيث وقتها سيكون النادي الملكي مستعدًا لضم اللاعب في النصف الثاني من الموسم، حتى لو كان بإمكانهم الحصول عليه مجانًا بعد ستة أشهر.



وأوضح ذات المصدر، أن نجاح هذه الخطة متوقف على ما ستسفر عنه المفاوضات بين اللاعب وإدارة باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، على أمل أن يتشبث مبابي بموقفه القاضي بعدم تمديد عقده مع النادي الباريسي.



وكان مبابي قد سجل هدفين مع سان جيرمان السبت الماضي، في أول ظهور له أساسيا بالدوري الفرنسي ضد نادي لانس، كما حظي قائد المنتخب الفرنسي باستقبال الأبطال بملعب "حديقة الأمراء" من جماهير النادي التي هتفت باسمه كثيرًا، بالرغم من الأزمة التي تسبب فيها هذا الصيف.



وابتعد مبابي عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا هذا الصيف بسبب رفضه تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية والذي ينتهي في عام 2024، وهو ما سيفتح له الباب حينئذ للانتقال مجانًا إلى نادٍ آخر، يُرجّح أن يكون ريال مدريد، الساعي بقوة لضمّه.



ورغم عدم وجود أي تمديد رسمي للعقد، فإن باريس سان جيرمان وافق على عودة اللاعب بشرط أن يرحل في نهاية المطاف مقابل صفقة انتقال وليس مجانًا، وحسب الصحافة المحلية، يتفاوض الطرفان على تجديدٍ محتملٍ؛ ليمتد التعاقد حتى 2025 على الأقل.

المصدر / فلسطين اونلاين