الأمم المتحدة: جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 172 فلسطينيًا بـ 2023

كشفت الأمم المتحدة، الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 172 فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري 2023، متجاوزا مجموع من قلتهم طوال العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير يصدر كل أسبوعين، عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة.

وذكر التقرير أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة حتى سبتمبر/ أيلول 2023 "بلغ 172 شخصا، متجاوزا العدد الكلي للفلسطينيين الذين استشهدوا طوال العام 2022، وبلغ آنذاك 155 فلسطينيًا".

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وأوضح أن عام 2022 كان يصنف بأنه "سجل أعلى عدد من الضحايا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ العام 2005".

وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسببت خلال الفترة ذاتها من العام الجاري، في إصابة "7372 فلسطينيا في أرجاء الضفة الغربية"، وهدمت 780 منزلا في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وذكر أن سلطات الاحتلال "نفذت منذ عام 2010، 41 أمرا بهدم أو مصادرة 22 مدرسة في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والقدس، بحجة افتقارها إلى رخص البناء".

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، دون تراخيص من قبلها، والتي من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق تقارير حقوقية.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من "استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للقوة القاتلة ضد المدنيين".

وأعربت في تقرير عن خشيتها من أن يصبح العام 2023 "أكثر دموية" للأطفال الفلسطينيين متجاوزا الوضع خلال العام 2022، الذي صنف فعليا "أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما".

المصدر / فلسطين أون لاين