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الاحتلال يعتقل عددًا من المقدسيين بعد مداهمة منازلهم

28 اغسطس 2023 . الساعة 16:17 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعتقل عددا من المقدسيين بعد مداهمة منازلهم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عددا من المقدسيين من أحياء وضواحي المدينة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت "باب حطة" بالبلدة القديمة بالقدس، واعتقلت المقدسي إياد أبو غزالة ونجله مصطفى، بعد تفتيش منزلهما وتخريب محتوياته.

كما اقتحمت القوات منزل الشاب محمد عبد درويش (26 عاما) في قرية "العيسوية"، واعتقلته.

وقال والده، إنه تفاجأ بالقوات تقتحم منزله وتفتش محتوياته، وتصادر أغراضا لنجله محمد قبل اعتقاله.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم شابا بين طريق بلدتي "حزما وجبع" شمال شرقي القدس المحتلة، بعد مطاردته بالمكان.

وتشهد مدن الضفة الغربية، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #اعتقالات #الاحتلال الإسرائيلي

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