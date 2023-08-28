رسميا.. موعد نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية -مرفق رابط فحص

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، اليوم، موعد إعلان نتائج الدورة الثانية "الاستكمال" 2023 من امتحانات الثانوية العامة توجيهي.

وأوضحت "الخضور" في بيان صحفي، قبل قليل، أن موعد إعلان نتائج توجيهي الدورة الثانية غداً الساعة 12:00 ظهرً يوم الثلاثاء 29-08-2023.

وأشارت أنه يمكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط النتائج.. اضـــــــغط هـــــنا، مشيرة إلى أنه يمكن للطلبة الناجحين تسلم كشوفهم من خلال أقسام الامتحانات في مديريات التربية والتعليم في محافظات فلسطين.

كم باقي على إعلان نتائج توجيهي الدورة الثانية 2023؟ باقي على إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي الدورة الثانية لعام 2022-2023 في الضفة وغزة، حوالي يوم واحد من الآن، على أن يكون صباح غدا الثلاثاء الموافق 29/8/2023م.

وأعلنت الوزارة أيضًا أن نتائج الثانوية العامَّة "توجيهي" الدورة الثانية لعام 2023-2024 ستُعلن بأرقام الجلوس عبر الموقع الإلكتروني للوزارة فقط يمكن للطلبة معرفة نتائجهم والاطلاع على درجاتهم فور إعلان نتائج الدورة الثانية من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

للاطلاع على نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية لعام 2023 في فلسطين، يلزم اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من خلال الرابط المتاح بالأسفل.

سجّل رقم الجلوس الخاص بك.

انقر على زر "عرض النتيجة".

ويمكن الاستعلام عن نتائج الدورة الثالثة توجيهي 2023 في الضفة وغزة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم .. اضغط هـــــــــــــــنــــــا

أو عبر الرابط الخاص بفحص نتائج الثانوية العامة - توجيهي 2023 الدورة الثانية انقر هنا

ويمكن الاستعلام عن نتائج الدورة الثالثة توجيهي 2023 في قطاع غزة من خلال الرابط التالي:

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المصدر / فلسطين أون لاين