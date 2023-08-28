تونس.. إجلاء 26 عائلة جرَّاء حرائق غابات شمال غرب البلاد

أعلنت سلطات ولاية جندوبة شمال غرب تونس، إجلاء 26 عائلة من جرَّاء نشوب ثلاثة حرائق غابات في مناطق مختلفة من الولاية الحدودية مع الجزائر.

جاء ذلك وفق بيانات صدرت عن الحماية المدنية (الدفاع المدني)، ونشرتها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، مساء أمس الأحد.

وأوضحت الحماية المدنية أن "3 حرائق اندلعت بشكل متزامن، الأول بغابة عرقوب الريحان من معتمدية (دائرة) فرنانة، والثاني في غابة بمعتمدية عين دراهم، وأما الثالث في غابة الشواولة بمعتمدية بوسالم".

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وبيّنت أنها "أجلت نحو 15 عائلة من منازلها، فضلًا عن إخراج الحيوانات، ووضع خط دفاع بواسطة شاحنات الإطفاء لمنع تسرب النار إلى المنازل في منطقة عرقوب الريحان".

وأضافت: "عمليات الإطفاء جارية لمنع تسرّب النيران إلى المنازل، فيما تعمل طائرة عمودية تابعة للجيش الوطني بطلعات جوية لإطفاء النيران وسط توسّع رقعة الحريق مع هبوب رياح قوية".

وفي معتمدية فرنانة، قالت الحماية المدنية إنها "أجلت 11 عائلة من منازلهم مع إخراج الحيوانات وجميع أنابيب الغاز في منطقة جنتورة".

وفي يوليو/ تموز الماضي شهدت ذات المنطقة حرائق تزامنت مع موجة حر تجاوزت فيها درجات الحرارة 50 درجة في بعض المحافظات.

وتتواتر الحرائق في تونس خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في الغابات.

المصدر / الأناضول