البرهان: الحديث عن خروجي من الخرطوم بصفقة "مجرد وهم"

اعتبر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الحديث عن خروجه من العاصمة الخرطوم باتفاق سياسي أو صفقة أو بمساعدة جهة خارجية "مجرد وهم".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الإثنين، البرهان الذي يقود الجيش عند زيارته قاعدة "فالمينغو" العسكرية بمدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر شرق البلاد.

وقال في تصريحه: "الحديث عن خروجي من الخرطوم عبر اتفاق أو جهة ساعدت أو صفقة ده زول (شخص) عنده (لديه) وهم ده زول موهوم في رأسه".

وأضاف: "نحن لا نتفق مع الخونة أو أي جهة ثانية خانت الشعب السوداني".

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وتابع: "الحرب بدأت بكذبة، ادعوا (في إشارة إلى قوات الدعم السريع) أنهم يقاتلون الفلول والكيزان (أنصار الرئيس المعزول عمر البشير)، لكن نحن جيش وسنقاتل إلى النهاية، وإذا الحرب كملتنا (قضت علينا) فهذه البلاد بخيتة وسعيدة عليهم (مبروكة عليهم)".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر بيان صادر عن مجلس السيادة، أن البرهان زار قاعدة "فالمينغو" لتفقد القوات البحرية السودانية. .

وتعتبر قاعدة "فلامنجو" من أكبر القواعد البحرية للقوات البحرية السودانية وتقع شمال مدينة بورتسودان ومخصَّصة لحماية الجانب الشرقي للمنطقة.

المصدر / الأناضول