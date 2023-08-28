وسائل إعلام ليبية: قرار رسمي بإقالة نجلاء المنقوش من منصب وزيرة الخارجية

قالت وسائل إعلام ليبية، اليوم الإثنين، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أصدر رسميًا قرارًا بإقالة نجلاء المنقوش من منصب وزيرة الخارجية.

وجاء قرار الدبيبة على خلفية لقاء "المنقوش" بوزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وصباح اليوم أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، إدراج وزيرة الخارجية المنقوش ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات.

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ومساء أمس الأحد، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة، قرارًا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية المنقوش عن العمل احتياطيًّا وإحالتها للتحقيق، "بعد لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي.

وكلَّف الدبيبة وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وفي السياق، أكدت الخارجية الليبية "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية".

المصدر / فلسطين أون لاين