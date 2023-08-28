الأسيران الشقيقان "القواسمة" يعلّقان إضرابهما عن الطعام

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين: إن "الأسيرين الشقيقين حاتم وحازم القواسمة من الخليل في الضفة الغربية المحتلة، علَّقا إضرابهما عن الطعام، بعد وعود بنقل حاتم إلى سجن (ريمون) حيث يقبع شقيقه حازم".

وأوضح نادي الأسير، أن الأسير حاتم (42 عاماً)، شرع بالإضراب منذ 16 يوماً، للمطالبة بنقله عند شقيقه حازم (44 عامًا)، في سجن (ريمون)، فيما شرع شقيقه حازم بالإضراب قبل يومين من أجل الضغط لتحقيق مطلبهما.

والأسير حاتم القواسمة محكوم بالسّجن المؤبد، وهو معتقل منذ عام 2003، وحازم محكوم بالسجن لمدَّة 25 سنة، وهو معتقل منذ عام 2002، وهو جريح، وعانى على مدار السنوات الماضية، من وضع صحي صعب من جرَّاء المماطلة في تقديم العلاج له، كما وتعرَّض للعزل الانفرادي قرابة العام في عزل سجن "جلبوع"، علمًا أنهما فقدا والدتهما وشقيقهما خلال سنوات اعتقالهما.

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وفي السياق، تجدر الإشارة إلى أن أربعة أسرى فلسطينيين آخرين علَّقوا، أمس الأحد، إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال يقضي بوقف الإجراءات التعسفية بحقهم، ووقف قرارات الاعتقال الإداري بحقهم.

ويستمر 7 أسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، بينهم 4 احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، وهم سلطان الخلوف من برقين قضاء جنين، وكايد الفسفوس من دورا جنوب غربي الخليل، منذ 23 يومًا، وأسامة دقروق الذي يواصل إضرابه منذ 20 يومًا، بالإضافة لعبد الرحمن براقة.

وتعتقل سلطات الاحتلال 5 آلاف أسير فلسطيني، في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق؛ بينهم 1200 معتقل إداري (بدون تهمة)، و32 أسيرة، و180 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 700 أسير مريض.

المصدر / فلسطين أون لاين