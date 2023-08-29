29 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 29 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1897 المؤتمر الصهيوني الأول في بال بسويسرا وانتخب تيودور هرتزل رئيسًا للمؤتمر والمنظمة الصهيونية العالمية.

المؤتمر الصهيوني الأول في بال بسويسرا وانتخب تيودور هرتزل رئيسًا للمؤتمر والمنظمة الصهيونية العالمية. 1934 أدولت هتلر يبدأ حملة "تطهير" واسعة في ألمانيا شملت عدد كبيرًا من العسكريين والسياسيين الألمان.

أدولت هتلر يبدأ حملة "تطهير" واسعة في ألمانيا شملت عدد كبيرًا من العسكريين والسياسيين الألمان. 1966 نظام الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعدم سيد قطب أحد مؤسسي الإخوان المسلمين.

نظام الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعدم سيد قطب أحد مؤسسي الإخوان المسلمين. 1967 عقد مؤتمر القمة العربية الرابع في الخرطوم بعد حرب 1967، وأسميت القمة قمة اللاءات الثلاثة: لا للصح، لا للاعتراف ولا للتفاوض مع الكيان العبري.

عقد مؤتمر القمة العربية الرابع في الخرطوم بعد حرب 1967، وأسميت القمة قمة اللاءات الثلاثة: لا للصح، لا للاعتراف ولا للتفاوض مع الكيان العبري. 1969 ليلي خالد وسليم العيساوي يخطفان طائرة الركاب الأمريكية رحلة رقم 840 بين خط لوس أنجلوس و(تل أبيب)، ويحولان مسارها إلى دمشق ثم يفجرانها بعد إنزال ركابها منها.

ليلي خالد وسليم العيساوي يخطفان طائرة الركاب الأمريكية رحلة رقم 840 بين خط لوس أنجلوس و(تل أبيب)، ويحولان مسارها إلى دمشق ثم يفجرانها بعد إنزال ركابها منها. 1987 اغتيال الفنان الفلسطيني ناجي العلي في لندن.

اغتيال الفنان الفلسطيني ناجي العلي في لندن. 2002 قامت دبابة إسرائيلية بقصف خيمة وسط كرم عنب في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة وكان فيها 12 شخصًا من عائلة الهجين فاستشهد 4 منهم وأصيب الباقون بجراح.

قامت دبابة إسرائيلية بقصف خيمة وسط كرم عنب في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة وكان فيها 12 شخصًا من عائلة الهجين فاستشهد 4 منهم وأصيب الباقون بجراح. 2002 فجَّر مقاتلو القسام عبوة ناسفة بجيب عسكري إسرائيلي بين مستوطنتي كارني ونتساريم، وأدى الانفجار إلى تدمير الجيب العسكري تدميرًا كاملًا، وجاءت العملية ردًا على مجزرة الشيخ عجلين.

المصدر / فلسطين أون لاين