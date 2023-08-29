29 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 29 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1897 المؤتمر الصهيوني الأول في بال بسويسرا وانتخب تيودور هرتزل رئيسًا للمؤتمر والمنظمة الصهيونية العالمية.
- 1934 أدولت هتلر يبدأ حملة "تطهير" واسعة في ألمانيا شملت عدد كبيرًا من العسكريين والسياسيين الألمان.
- 1966 نظام الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعدم سيد قطب أحد مؤسسي الإخوان المسلمين.
- 1967 عقد مؤتمر القمة العربية الرابع في الخرطوم بعد حرب 1967، وأسميت القمة قمة اللاءات الثلاثة: لا للصح، لا للاعتراف ولا للتفاوض مع الكيان العبري.
- 1969 ليلي خالد وسليم العيساوي يخطفان طائرة الركاب الأمريكية رحلة رقم 840 بين خط لوس أنجلوس و(تل أبيب)، ويحولان مسارها إلى دمشق ثم يفجرانها بعد إنزال ركابها منها.
- 1987 اغتيال الفنان الفلسطيني ناجي العلي في لندن.
- 2002 قامت دبابة إسرائيلية بقصف خيمة وسط كرم عنب في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة وكان فيها 12 شخصًا من عائلة الهجين فاستشهد 4 منهم وأصيب الباقون بجراح.
- 2002 فجَّر مقاتلو القسام عبوة ناسفة بجيب عسكري إسرائيلي بين مستوطنتي كارني ونتساريم، وأدى الانفجار إلى تدمير الجيب العسكري تدميرًا كاملًا، وجاءت العملية ردًا على مجزرة الشيخ عجلين.
المصدر / فلسطين أون لاين