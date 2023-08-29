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29 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

29 اغسطس 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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29 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 29 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1897 المؤتمر الصهيوني الأول في بال بسويسرا وانتخب تيودور هرتزل رئيسًا للمؤتمر والمنظمة الصهيونية العالمية.
  • 1934 أدولت هتلر يبدأ حملة "تطهير" واسعة في ألمانيا شملت عدد كبيرًا من العسكريين والسياسيين الألمان.
  • 1966 نظام الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعدم سيد قطب أحد مؤسسي الإخوان المسلمين.
  • 1967 عقد مؤتمر القمة العربية الرابع في الخرطوم بعد حرب 1967، وأسميت القمة قمة اللاءات الثلاثة: لا للصح، لا للاعتراف ولا للتفاوض مع الكيان العبري.
  • 1969 ليلي خالد وسليم العيساوي يخطفان طائرة الركاب الأمريكية رحلة رقم 840 بين خط لوس أنجلوس و(تل أبيب)، ويحولان مسارها إلى دمشق ثم يفجرانها بعد إنزال ركابها منها.
  • 1987 اغتيال الفنان الفلسطيني ناجي العلي في لندن.
  • 2002 قامت دبابة إسرائيلية بقصف خيمة وسط كرم عنب في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة وكان فيها 12 شخصًا من عائلة الهجين فاستشهد 4 منهم وأصيب الباقون بجراح.
  • 2002 فجَّر مقاتلو القسام عبوة ناسفة بجيب عسكري إسرائيلي بين مستوطنتي كارني ونتساريم، وأدى الانفجار إلى تدمير الجيب العسكري تدميرًا كاملًا، وجاءت العملية ردًا على مجزرة الشيخ عجلين.
المصدر / فلسطين أون لاين
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