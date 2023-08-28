رابط فحص كوبونات الوكالة الدورة الثالثة لعام 2023 بقطاع غزة

من المتوقع أن تبدأ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في توزيع مساعداتها الغذائية (الكابونات الموحدة) الدورة الثالثة لعام 2023 في قطاع غزة.

ووفقًا لجدول توزيع دورات المساعدات الغذائية والمعروفة بالكابونة للأسر المتعففة في القطاع، فمن المتوقع أن تبدأ عمليات التوزيع كوبونات الدورة الثالثة بداية شهر سبتمبر/أيلول من العام 2023.

وأعلنت "الأونروا" أن عدد المستفيدين من الكوبونات خلال هذه الدورة الثالثة يقدر بحوالي 1,141,775 لاجئًا، وسيتم توزيع هذه المساعدات على مدى مختلف مناطق قطاع غزة.

"الكابونات الموحدة" تعتبر نظامًا توزيعيًا يهدف إلى تحسين فعالية توزيع المساعدات الغذائية وضمان وصولها بدقة إلى الأسر المحتاجة. تهدف هذه المساعدات إلى تخفيف العبء عن المواطنين الذين يعيشون ضمن الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

تهيب الأونروا بالمستفيدين من كوبونات الدورة الثالثة لعام 2023 بالتحقق من التواريخ المحددة لاستلام المساعدات من خلال الرابط فحص كابونة الوكالة 2023 المخصص لهذا الغرض، حيث لن يتم إرسال رسائل نصية لهذا الغرض.

رابط الاستعلام عن المساعدات الغذائية الطارئة "كوبونات الوكالة" الدورة الثالثة للمستفيدين حاليًا والجدد.. اضــــغط هــــــــــنا

ملفت للانتباه أن الأونروا قامت بزيادة عدد مراكز التوزيع إلى 15 مركزًا في مناطق مختلفة بقطاع غزة، بهدف تحسين تجربة توزيع المساعدات الغذائية وتوفيرها بشكل أفضل وأكثر فعالية.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام الأونروا بتحسين جودة حياة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذه الفترة الصعبة من التحديات.

وإليكم تفاصيل الكابونة الموحدة وحصة الفرد الواحد فيها، كالتالي:

كيلو لكل شخص لكل دورة توزيع السلة الغذائية 25 دقيق 2 أرز 1 زيت دوار الشمس 0.5 سكر 0.8 حليب 1 حمص

ووضحت "الأونروا" في وقت سابق معايير إضافة حالات جديدة لكوبونات الوكالة، كتالي:

الأسر التي لديها أكثر من معيار هشاشة (أسرة تترأسها امرأة، أو طفل، أو شخص مسن، أو أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة) ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

الأسر التي تقدّمت بطلب لزيارة تقييم الفقر عام 2019 ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

الأسر الجديدة الحاصلة على بطاقة التسجيل مرتبة من الأقدم للأحدث في تاريخ إصدار البطاقة ويتم ترتيب الأسر حسب حجم الأسرة من الأعلى للأقل.

الأسر المستحقة سيتم التواصل معها للحضور إلى المكتب وإحضار إثبات صحة المعلومات المقدمة في الطلب.

المصدر / فلسطين أون لاين