عائلة تطالب "صحة رام الله" بتشكيل لجنة تحقيق بظروف وفاة ابنتها

رام الله- غزة/ محمد شويدح:

نظَّمت عائلة عليان وقفة جماهيرية غاضبة، أمس، أمام مقر وزارة الصحة بمدينة رام الله، لمطالبتها بفتح لجنة تحقيق بظروف وفاة ابنتها "ملك"، بعد وضعها لمولودتها بيومين.

ورفع المشاركون في الوقفة، أمس، لافتات كُتب عليها "كفاكم استهتارًا بأرواح المواطنين"، "يجب محاسبة المسؤولين عن الحادثة"، "حق ملك لن يضيع".

وعبَّر والد "ملك" د. علاء الدين عليان عن غضبه من وفاة ابنته بظروف غامضة، وقال: "ما يحدث في البلد غير معقول.. (ملك) ذهبت تمشي على رجليها، وعادت ميتة.. ما أصعب أن يفقد الإنسان فلذة كبده من غير سبب".

واستهجن عليان، خلال كلمته، "حالة الاستهتار الكبيرة من قِبل الأطباء بأرواح المواطنين"، منبِّهًا على أن ابنته ذهبت للمستشفى دون أن تعاني أي أمراض أو مشكلات صحية سابقًا.

وأضاف: "الأطباء الذين يعملون في المستشفيات لا يعطون المرضى حقهم، ولا يهتمون بهم"، لافتًا إلى أن عدد الأطباء لا يكفي لمتابعة أعداد المرضى الكبيرة.

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وطالب والد الفتاة وزارة الصحة في رام الله بفتح تحقيق بالحادثة ومحاسبة المسؤولين المتسبّبين بـ"الفاجعة".

وفي ختام الوقفة، سلَّم ذوو الفقيدة وزوجها وزيرة الصحة في حكومة اشتية، رسالة طالبوا فيها بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على ظروف وفاتها، وتجنّب وقوع حالات جديدة من جرَّاء أخطاء طبية.

ولاحقًا، قرَّرت وزيرة الصحة مي الكيلة، تشكيل لجنة تحقيق في ظروف وفاة المريضة المذكورة.

وتوفيت ملك عليان، الجمعة الماضية، بعد يومين من وضع مولودتها في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة رام الله.

وكتب شقيقها عامر عليان عبر صفحته في "فيسبوك": "لن ننسى ولن نسامح.. اتقوا ربنا في الأرواح، لن نسامح وسنحاسب أي شخص أو جهة أدَّت إلى وفاة أختي العزيزة".

وغرَّدت صديقتها إسراء حامد: "ملك عند الأكرم منا جميعاً.. ولكن لا بد من محاسبة وفضح كل تقصير حصل".