شكاوى من نقص أطباء متخصصين في مستشفى جنين مع تجاهل حكومة رام الله

جنين-غزة/ محمد أبو شحمة:

اشتكى أطباء في مستشفى جنين الحكومي، شمالي الضفة الغربية، عدم توافر أطباء متخصصين لعلاج المرضى والجرحى، متهمين وزارة الصحة في حكومة رام الله بالتقصير وإهمال مستشفى المدينة.

وأكد الأطباء في أحاديث منفصلة مع صحفية "فلسطين"، أن نقص الأطباء والتخصصات الطبية يؤثر سلبيًا في حياة المرضى، ولا سيما الجرحى، بسبب اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للمدينة.

وأشاروا إلى أن بعض الجرحى ارتقوا نتيجة عدم وجود طبيب مختص في جراحة الصدرية في مستشفى جنين الحكومي، خلال عدوان الاحتلال على جنين، مطلع تموز/ يوليو الماضي.

إهمال حكومي

وأكد الطبيب أحمد حسن أن مستشفى جنين يفتقد وجود مختص في مجال الأوعية الدموية، مشيرًا إلى أن معظم إصابات جرحى العدوان الإسرائيلي تكون في الأطراف، ما يجعل غياب هذا التخصص يؤخر تقديم العلاج الفعّال والسريع للجرحى، وقد يتسبب في تفاقم حالة الجرحى وإمكان استشهادهم.

وقال حسن لصحيفة "فلسطين": "في المستشفى الذي يتلقى عشرات الجرحى خلال اقتحامات الاحتلال لجنين، يوجد مختص طوارئ واحد فقط، ويلزم منه التعامل مع الحالات التي تصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ، وعلاج الجميع، وهذا يُشكل وضعًا غير منطقي أو مهني".

وأوضح أن وزارة الصحة والمسؤولين فيها يتحدثون خلال تصريحات نشرتها وسائل الإعلام بأن الدعم الحكومي لمستشفى جنين لا يتوقف، إلا أن الواقع مختلف تمامًا، حيث لا تتعدى المساعدات "الشاش والمشدات".

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كما أكد الطبيب عمر منصور أن التخصصات الفرعية الحساسة مثل جراحة الصدر والشرايين لا يوجد لها أطباء في مستشفى جنين الحكومي، على الرغم من أن غالبية الإصابات التي تصل من جراء الاشتباكات مع الاحتلال تتطلب وجود طبيب متخصص بهذه المجالات.

وقال منصور لصحيفة "فلسطين": إن "إدارة مستشفى جنين خاطبت وزارة الصحة في رام الله أكثر من 5 مرات وطالبتها بتوفير أطباء متخصصين في مجالات الجراحة في المستشفى، خاصة مع زيادة الإصابات برصاص الاحتلال، إلا أنه لم تكن هناك أي استجابة من الوزارة".

وبين أن هناك شهداء ارتقوا نتيجة تأخر طبيب التخصصات الجراحية في الوصول إلى مستشفى جنين، خلال إحدى العدوانات العسكرية التي شنها جيش الاحتلال على مخيم جنين.

وأشار إلى أن بعض الجرحى ينتظرون ساعات طويلة حتى وصول الطبيب المتخصص إلى المستشفى من مناطق أخرى في الضفة الغربية، ويواجهون صعوبات بالوصول إلى المستشفى نتيجة حواجز جيش الاحتلال.

نقص كبير

من جانبه، أكد نقيب الأطباء في الضفة الغربية، د. شوقي صبحة، أن هناك جرحى استشهدوا نتيجة عدم وجود طبيب جراحة صدرية في مستشفى جنين الحكومي، وهو أمر يجب على وزارة الصحة التابعة لحكومة اشتية أن تتحمل المسؤولية عنه.

وأوضح د. شوقي صبحة لصحيفة "فلسطين" أن مستشفى جنين الحكومي، كحال غالبية المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية، تعاني نقصًا كبيرًا في عدد الأطباء والتخصصات الطبية.

وشدد على أن وزارة الصحة لا تستجيب لخطابات إدارات المستشفيات لتعزيز الكادر الطبي بالأطباء بالتخصصات المطلوبة، وهو ما يؤثر في الخدمة الطبية المقدمة، وحياة المرضى والجرحى.

وبين أن هناك عددا كبيرا من خريجي الطب في الضفة الغربية بحاجة إلى وظائف، ولكن لا تعمل وزارة الصحة على تعيينهم وسد النقص في المستشفيات الحكومية.

وكانت نقابة الأطباء في الضفة الغربية، قالت في بيان صحفي، أول من أمس، إن وزارة الصحة يوجد فيها ٦ مساعدين للوكيل العام بمسمى وكيل مساعد، في حين مدينة جنين لا يوجد بها طبيب جراح لأمراض الصدر.