الاحتلال يعلن بدء مناورات عسكرية على الحدود الشمالية

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بدء مناورات عسكرية في الداخل المحتل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن المناورات من قِبل الجبهة الداخلية للتعامل مع سيناريوهات سقوط صواريخ، سيتخللها تفعيل صفارات الإنذار غدًا الثلاثاء الساعة 10:05 صباحًا في منطقة كفار فرديم قرب حدود لبنان، ويوم الخميس الساعة 10:05 صباحًا، في منطقة موريشت وكيبوتس كيشور شمالي شرق عكا.

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ويُجري جيش الاحتلال مناورات وتدريبات عسكرية بين الفينة والأخرى، لتعزيز جاهزية قواته لأي مواجهة متعدّدة الجبهات.

المصدر / فلسطين أون لاين