بلدية البريج تشارك في تكريم نادي خدمات البريج لفريق كرة السلة للناشئين

شاركت بلدية البريج في حفل بهيج لتكريم نادي خدمات البريج لفريق كرة السلة للناشئين بعد فوزهم في دوري قطاع غزة لكرة السلة.

وعبّر رئيس البلدية م. أيمن الدويك عن سعادته بهذا الفوز، الذي بمثابة حلقة في سلسلة نجاحات النادي، مؤكدا على دعم ومساندة البلدية لكل الجهود والطاقات في البريج.

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وشكر رئيس نادي خدمات البريج عدنان عيسى كافة أعضاء الفريق وإدارة ومدربي وفنيي هذا النادي على جهودهم ودورهم العظيم بهذا الفوز، مضيفا أنه لم يكن هذا الفوز إلا بتعاون وتكاتف جهود الجميع والعمل كخلية نحل، وانتماء وعطاء الجميع لرفعة وتطوير النادي وفرقه والمحافظة على الصدارة بكافة البطولات الرياضية.



















المصدر / فلسطين أون لاين