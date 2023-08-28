بحرية الاحتلال تعتقل خمسة صيادين في بحر شمال غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، خمسة صيادين في بحر شمال قطاع غزة.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش، إن بحرية الاحتلال وإلى جانب اعتقالها الصيادين صادرت مراكبهم ونقلتهم لميناء أسدود.

وبحسب مصادر محلية، فإن المعتقلين هم سليم جمال النعمان، حسن جمال النعمان، محمد جمال النعمان، وحيد السيد كسكين، محمد سعيد الصعيدي.

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وصباح أمس الأحد، إن بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت بحرية الاحتلال نيرانها الرشاشة صوب مراكب الصيادين في بحر شمال غزة.

وتتعمَّد بحرية الاحتلال ملاحقة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

المصدر / فلسطين أون لاين