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رسميا.. موعد نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023 توجيهي.. الضفة وغزة

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رسميا.. موعد نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023 توجيهي.. الضفة وغزة

28 اغسطس 2023 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
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نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية 2023 توجيهي في الضفة وغزة.png
غزة/ محمد زقوت

تعتبر نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية لعام 2023 توجيهي في فلسطين، أحد أبرز الأحداث التعليمية لما تحظى بأهمية كبيرة عند الطلبة وذويهم.

يبدو أن العديد من طلبة الثانوية العامة توجيهي الذين أجروا امتحانات الدورة الثانية في فلسطين لعام 2023 يتطلعون إلى معرفة نتائجهم وكشف درجاتهم بفارغ الصبر.

وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم في فلسطين، اليوم،  أن تُعلن النتائج الدورة الثانية 2023 غدا الثلاثاء الموافق 29/8/2023، وذلك بعد انتهاء امتحانات الجولة الثانية التي جرت في الثامن من أغسطس الحالي.

وبالنظر إلى أهمية النتائج، تم توضيح عملية الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، من خلال أرقام الجلوس، وتُتيح للطلاب الاطلاع على نسبة نجاحهم وعلاماتهم في المباحث المستكملين فيها وللطلبة الراغبين بتحسين معدلاتهم.

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للاطلاع على نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية لعام 2023 في فلسطين، يلزم اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من خلال الرابط المتاح بالأسفل.

2. سجّل رقم الجلوس الخاص بك.

3. انقر على زر "عرض النتيجة".

وتماشيًا مع الجهود المبذولة لتسهيل عملية البحث والاطلاع على النتائج توجيهي الدورة الثانية للعام الحالي، قامت وزارة التربية والتعليم في فلسطين بإطلاق رابط خاص لفحص نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية لعام 2023 توجيهي عبر الإنترنت.

ويمكن للطلاب استخدام الرابط التالي للاستعلام عن نتائجهم معرفة درجاتهم في الضفة وغزة من خلال.. اضغط هـــــــــــــــنــــــا

أو عبر الـرابـط الـمـباشـر بالنقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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