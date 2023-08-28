"الرشق" يرحب بقرار الحكومة الليبية إحالة وزيرة خارجيتها للتحقيق

رحَّب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، بقرار الحكومة الليبية إيقاف وزيرة الخارجية وإحالتها للتحقيق بسبب "اللقاء المدان والمستنك" مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضاً: بعد لقاءها "كوهين".. إيقاف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل وإحالتها للتحقيق

وأكد الرشق، في بيان صحفي مقتضب، اليوم الإثنين، أن مثل هذه اللقاءات المرفوضة من شأنها إضفاء الشرعية على وجود "الكيان الصهيوني الباطل" على أرضنا المحتلة.

وعدَّ أي لقاء مماثل يُعقد فإنه "يُعطي الغطاء للاحتلال للاستمرار في سياساته وجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني ومقدَّساتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين