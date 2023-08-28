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بعد لقائها "كوهين".. إيقاف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل وإحالتها للتحقيق

"الرشق" يرحب بقرار الحكومة الليبية إحالة وزيرة خارجيتها للتحقيق

28 اغسطس 2023 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
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عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس

رحَّب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، بقرار الحكومة الليبية إيقاف وزيرة الخارجية وإحالتها للتحقيق بسبب "اللقاء المدان والمستنك" مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي.

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وأكد الرشق، في بيان صحفي مقتضب، اليوم الإثنين، أن مثل هذه اللقاءات المرفوضة من شأنها إضفاء الشرعية على وجود "الكيان الصهيوني الباطل" على أرضنا المحتلة.

وعدَّ أي لقاء مماثل يُعقد فإنه "يُعطي الغطاء للاحتلال للاستمرار في سياساته وجرائمه ضد شعبنا الفلسطيني ومقدَّساتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين
#عزت الرشق #تطبيع # الحكومة الليبية #لقاء كوهين

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