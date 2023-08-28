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بالصور استعدادًا لفصل الشتاء.. بلدية جباليا تبدأ بعمليات تنظيف خطوط الصرف الصحي

28 اغسطس 2023 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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بلدية جباليا تبدأ بعمليات تنظيف خطوط الصرف الصحي استعدادًا لفصل الشتاء

بدأت فرق التعزيل والتسليك في بلدية جباليا النزلة بأعمال تتظيف خطوط الصرف الصحي الرئيسية والمناهل والأنابيب دائمة الطفح، في مناطق نفوذ البلدية، لخلق فرصة لمعالجة مشكلة الطفح خصوصًا خلال أيام فصل الشتاء.

وأفاد مدير دائرة المياه والصرف الصحي م. محمد أبو ريالة بأن العمل يأتي ضمن خطة تتبعها الدائرة وطواقمها العاملة، فيما بدأت بتنفيذها خلال الأسبوع الجاري في شارع القدس والشوارع المتفرعة منه، موضحًا أن العمل سيشمل خطوط وأنابيب ومناهل مناطق النفوذ كافة.

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وقال أبو ريالة: "إن الطواقم بدأت بتنفيذ الخطة في هذه الأوقات أي ما قبل فصل الشتاء للتقليل من حالات الطفح، حيث تتعرض الخطوط للضغط خلال الأمطار واستخدام المواطنين لها بشكل أكبر".

وأوضح أن الفرق اختارت ساعات الليل للعمل بعيدًا عن الذروة خلال ساعات النهار حيث تكون كميات الصرف الصحي قليلة في الخطوط، لتتمكن من التنظيف بالشكل المطلوب وبالتالي تحقيق أهداف الخطة بالتنظيف بأكبر قدر ممكن.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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