فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قراءة في رسائل حماس ردًا على اقتحامات الأقصى والاغتيالات

أسعار المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة الاثنين 28 أغسطس

المقاومة تعيد للقضية اعتبارها

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

بين صفحتي الفخار والعار

عدوان إسرائيلي على مطار حلب يخرجه من الخدمة

الانقلاب القانوني يُعبِّد الطريق نحو محاكمة جنود الاحتلال

شبكة التجسس ووحدة الساحات

الطقس: أجواء صيفية والحرارة أدنى من معدلها العام

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإثنين 28 أغسطس

عدوان إسرائيلي على مطار حلب يخرجه من الخدمة

28 اغسطس 2023 . الساعة 08:47 بتوقيت القدس
...
خروج مطار حلب من الخدمة جراء الغارات الجوية

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، غارات جوية على مطار حلب الدولي.

وقالت وكالة سانا السورية الرسمية إن القصف نفذ فجرًا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية، مستهدفًا مطار حلب الدولي.

والحق القصف أضرارا مادية بمدرج المطار ما أدى لخروجه عن الخدمة.

اقرأ أيضا: إصابة ثلاثة مدنيين في عدوان (إسرائيلي) في سوريا

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر أمني سوري قوله إن "الصواريخ الاعتراضية لدفاعنا الجوي، تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".

وأكد مصدر أمن سوري اعتراض صواريخ سورية عددا من الصواريخ الإسرائيلية.

وفي 7 آب/أغسطس الحالي، استشهد 6 أشخاص بينهم 4 جنود من جيش النظام السوري، وأصيب 7 آخرون في عدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#عدوان إسرائيلي #عدوان على سوريا #مطار حلب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة