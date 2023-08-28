عدوان إسرائيلي على مطار حلب يخرجه من الخدمة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، غارات جوية على مطار حلب الدولي.

وقالت وكالة سانا السورية الرسمية إن القصف نفذ فجرًا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية، مستهدفًا مطار حلب الدولي.

والحق القصف أضرارا مادية بمدرج المطار ما أدى لخروجه عن الخدمة.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر أمني سوري قوله إن "الصواريخ الاعتراضية لدفاعنا الجوي، تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".

وأكد مصدر أمن سوري اعتراض صواريخ سورية عددا من الصواريخ الإسرائيلية.

وفي 7 آب/أغسطس الحالي، استشهد 6 أشخاص بينهم 4 جنود من جيش النظام السوري، وأصيب 7 آخرون في عدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

المصدر / فلسطين أون لاين