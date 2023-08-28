وسط اشتباكات مسلحة.. حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة دهم واقتحامات، اعتقلت خلالها عددا من المواطنين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فقد اعتقلت في مدينة جنين، 3 شبان بعد اطلاق النار عليهم.

وأطلقت مجموعة من المقاومين النار على حاجز دوتان وألقوا عبوات ناسفة، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق النار، وخلال انسحاب المجموعة تعرضوا لكمين من قبل قوة أخرى على مدخل يعبد ما أدى لإصابة 4 منهم.

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وتزامن ذلك، مع اعتقال قوات الاحتلال للمصاب علي أبو بكر من منزله في بلدة يعبد.

وفي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة مخيم بلاطة وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين، وداهمت عدة منازل، قبل أن تعتقل الشبان، عز مرشود، مكرم مسعود، تامر مسعود، فيما اعتقل المحرر كفاح الجاغوب من بلدة بيتا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيهم البرغوثي بعد أن حاصرت قوة خاصة منزل عائلته في بلدة بيت ريما، بينما اعتقل الشابين الشقيقين أحمد، وعبد المجيد صالح من منزليهما في عارورة، والشابين الشقيقين علي، وأيسر الحج محمد من المغير.

وفي بيت لحم، اعتقل الشابين يزن الهريمي، ومصطفى حجازي من مخيم عايدة، فيما اعتقل المحرر ماجد متعب من الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين