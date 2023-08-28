فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إيقاف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل وإحالتها للتحقيق

مقابل 223 ألف دولار.. بيع أول أجهزة آبل للحواسيب الشخصية

5 أخطاء شائعة تقلل الفوائد الصحية للفواكه.. تجنبها

"حماس" تدين لقاء تطبيعيًا بين وزير خارجية الاحتلال ومسؤولة ليبية

"البردويل": المقاومة تمتلك معلومات كثيرة تؤذي كيان الاحتلال

الناشطة "حمد": تصاعد المقاومة في الضفة يعني اندحار الاحتلال تدريجياً

"الجهاد الإسلامي": تهديدات العاروري بالاغتيال ستزيد من إصراره على تصعيد المقاومة

ماهي الرسائل التي أراد العاروري إيصالها من صوره بالبزة العسكرية؟

لوكاكو على أبواب روما

13 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة بينها 4 عمليات إطلاق نار

إصابات برصاص الاحتلال في جنين ومقاومين يتصدون

28 اغسطس 2023 . الساعة 03:09 بتوقيت القدس
...
إصابات برصاص الاحتلال في جنين ومقاومين يتصدون

أصيب، فجر الاثنين، شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال في مدينة جنين. وأفادت مصادر محلية بإصابة اثنين برصاص الاحتلال قرب حاجز "دوتان" جنوب غرب جنين.

وقالت المصادر إن الاحتلال اعتقل شاباً مصاباً قرب الحاجز الاحتلالي.

وأوضح إسعاف بلدة يعبد أن طواقمه تعاملت مع إصابة وقامت قوات الاحتلال بسحبها واعتقالها.

وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين

وأضافت المصادر المحلية أن اشتباكاً مسلحاً اندلع بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب حاجز "دوتان"، أعقبه إطلاق نار بشكل عشوائي من قبل جيش الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال في محيط بلدة يعبد بجنين، بعد اشتباك مسلح عند حاجز دوتان العسكري.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #اصابات #اشتباكات #مقاومين #عاجل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة