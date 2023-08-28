إصابات برصاص الاحتلال في جنين ومقاومين يتصدون

أصيب، فجر الاثنين، شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال في مدينة جنين. وأفادت مصادر محلية بإصابة اثنين برصاص الاحتلال قرب حاجز "دوتان" جنوب غرب جنين.

وقالت المصادر إن الاحتلال اعتقل شاباً مصاباً قرب الحاجز الاحتلالي.

وأوضح إسعاف بلدة يعبد أن طواقمه تعاملت مع إصابة وقامت قوات الاحتلال بسحبها واعتقالها.

وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين

وأضافت المصادر المحلية أن اشتباكاً مسلحاً اندلع بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب حاجز "دوتان"، أعقبه إطلاق نار بشكل عشوائي من قبل جيش الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال في محيط بلدة يعبد بجنين، بعد اشتباك مسلح عند حاجز دوتان العسكري.

المصدر / فلسطين أون لاين