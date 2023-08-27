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"حماس" تدين لقاء تطبيعيًا بين وزير خارجية الاحتلال ومسؤولة ليبية

27 اغسطس 2023 . الساعة 23:55 بتوقيت القدس
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عبر رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم نعيم، عن صدمته من اللقاء الذي جمع وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، ووزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في إيطاليا الأسبوع الماضي، حسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

 وقال في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، إن "هذه اللقاءات، وأي أنشطة أخرى تشرعن وجود الكيان الصهيوني على أرضنا المحتلة مرفوضة ومستنكرة، وتمثل ضوءًا أخضر لهذه العصابة للاستمرار في سياساتها الفاشية وجرائمها الوحشية".

وأكد نعيم أن هذه اللقاءات لا تمثل بالمطلق إرادة الشعب الليبي العظيم، صاحب التاريخ المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومقدسات الأمة.

وطالب القيادي في "حماس" بموقف ليبي شعبي ورسمي، بوضع حدٍّ لهذه التوجهات "التطبيعية" وأصحابها.

وكانت القناة /12/ العبرية، قد كشفت اليوم، عن لقاء جمع المنقوشي بكوهين، في "روما" برعاية من وزير الخارجية الإيطالي، واصفة اللقاء بـ"التاريخي".

ووفقًا للقناة، فإن اللقاء بحث العلاقات بين الجانبين، وإمكانية تقديم مساعدات إسرائيلية بحجة "إنسانية" لصالح الليبيين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #ليبيا #التطبيع خيانة

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