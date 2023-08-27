"البردويل": المقاومة تمتلك معلومات كثيرة تؤذي كيان الاحتلال

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صلاح البردويل، إن المقاومة الفلسطينية تمتلك معلومات كثيرة تؤذي كيان الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن أي استهداف للقيادي الشيخ صالح العاروري سيواجه برد لا يتوقعه الاحتلال.

وأضاف البردويل في لقاء متلفز، إن "جبن العدو قد يقوده إلى تنفيذ تهديداته ضد قيادات المقاومة وسيدفع ثمناً باهظا كلما اعتدى على الفلسطينيين".

وأشار البردويل إلى تداعيات اغتيال شخصية فلسطينية كبيرة سيؤدي إلى انتشار الشرارة في كل مكان والحرب الاقليمية متوقعة، مضيفاً أن "أي استهداف للشيخ صالح العاروري سيواجه برد لا يتوقعه الاحتلال".

وأكد أن نتنياهو لا يستطيع تحمل رد المقاومة وقد اقترب موعد سقوطه، كما سقط أولمرت وغيره من قادة كيان الاحتلال.

وأوضح البردويل أن المقاومة اتخذت قرارها بالمضي نحو توسيع العمل المقاوم وتطويره في الضفة الغربية المحتلة.

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وحذرت فصائل فلسطينية من عواقب التهديدات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بحق قادة المقاومة، وعلى رأسهم القائد الشيخ صالح العاروري، مؤكدة أنها ستكون شرارة البركان المنفجر في وجه العدو على أرض فلسطين وخارجها.

بدورها، أكدت حركة حماس أن تهديدات نتنياهو باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة هي تهديدات جوفاء، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة، مشددة على أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم.

وقالت الحركة إن "الشيخ صالح وإخوانه جميعاً وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وتابعت: "على العدو الصهيوني المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم".

المصدر / فلسطين أون لاين