"الجهاد الإسلامي": تهديدات العاروري بالاغتيال ستزيد من إصراره على تصعيد المقاومة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أنّ تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ صالح العاروري، ستزيد من إصراره على تصعيد العمل المقاوم.

وقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على أن "الاحتلال لن يتوقف عن ممارسة الإرهاب، في ظل تواطؤ المجتمع الدولي"، مشيراً إلى أن تهديداته للشيخ العاروري لن تثنيه عن المقاومة.

وذكر أن تاريخ الصراع مع الاحتلال؛ شهد عمليات اغتيال طالت قيادات من المقاومة، لكنها لم توقف مسيرة المقاومة، بل أدت إلى تعاظمها وتناميها.

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وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد قال في افتتاح جلسة حكومته الأسبوعية، اليوم الأحد: "استمعت إلى التصريحات النارية للقيادي في "حماس" صالح العاروري من مكانه في لبنان، وهو يعرف جيدا مع رفاقه، وتعرف حماس أننا سنحاربهم بكل الوسائل منعا لتوجيه العمليات ضدنا".

وأضاف نتنياهو "من يحاول المساس بنا في الضفة وفي غزة وفي أي مكان آخر، سيدفع الثمن باهظًا"، على حد تعبيره.

من جانبها اعتبرت "حماس"، أن تهديدات نتنياهو، باغتيال الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة، "جوفاء، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة".

المصدر / فلسطين أون لاين