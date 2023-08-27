لوكاكو على أبواب روما

أكد نجم وسط روما، الإيطالي لورينزو بيليغريني، اقتراب ناديه من التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي 2023.



وتجزم تقارير صحفية باقتراب روما من حسم صفقة التعاقد مع لوكاكو، بموجب إعارة تمتد لموسم واحد، بعد خروج الدولي البلجيكي تمامًا من حسابات تشيلسي الفنية.



بدوره، قال بيليغريني في تصريحات صحفية، أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا" الناطق بالإنجليزية، ردًا على سؤال خاص بما يستطيع المهاجم البلجيكي تقديمه لتشكيلة روما الحالية: "لا أعرف ما الذي سيجلبه لوكاكو، لكن هناك من يعمل (بالفعل) على إتمام الصفقة".



وأضاف بيلينغريني: "حينما تتم، سننظر إلى ماذا يمكنه أن يقدم، وإلا فإن الأمر يشبه الحديث عن أي لاعب (آخر) في العالم". وكان لوكاكو قد صرَّح، أمس السبت، بأنه حجز بالفعل رحلة سفره إلى العاصمة الإيطالية، من أجل إكمال إجراءات انتقاله إلى روما.

وأمضى المهاجم البلجيكي الموسم الماضي 2022-23 مُعارًا من تشيلسي إلى إنتر ميلان، وبعدما كان صاحب الـ30 عامًا قريبًا من الانتقال "نهائيًا" إلى "النيراتزوري"، أو خوض تجربة احترافية جديدة مع يوفنتوس، انهارت كل المفاوضات، قبل أن يصبح روميلو قريبًا من روما.



ويسعى روما لتعزيز صفوفه بمهاجم جديد، بناءً على رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الساعي لتعويض غياب مهاجمه الإنجليزي تامي أبراهام لفترة طويلة بداعي الإصابة.