المزين يتولى تدريب بيت حانون

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن نادي اتحاد بيت حانون تعاقده مع الكابتن محمود المزين لتولي تدريب الفريق، بعد وقت قصير من قبول استقالة مدربه محمد العيماوي الذي قدمها فور تعادل الفريق مع الصداقة في افتتاح الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة.

وجاء اتفاق الحوانين مع المزين في ظل مساعي النادي للمنافسة على لقبي الدوري الممتاز وكأس غزة الذي وصل فيه للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، لكنه عانى في بداية مشواره بالدوري بخسارة ثقيلة من الشجاعية وتعادلين مع شباب خانيونس والصداقة.

وكان مجلس إدارة بيت حانون رفض استقالة العيماوي في اجتماعه أول أمس، قبل أن يعود المدرب ويعلن رحيله عن الفريق بشكل نهائي بعدما قاده لأكثر من 6 مواسم.

وقال محمود المزين، إن المهمة لن تكون سهلة لكنه سيعمل على مساعدة الفريق في تحقيق أهدافه، مشيرا إلى أنه يملك مجموعة من العناصر المميزة في صفوفه وسيكون لهم دور هام في المرحلة المقبلة مع الفريق.

وسبق للمزين قيادة خدمات رفح للتتويج بلقبين الدوري الممتاز، إلى جانب توليه تدريب العديد من الفرق مثل غزة الرياضي واتحاد خانيونس وشباب رفح واتحاد الشجاعية.