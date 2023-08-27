لافتة "مهينة" بحق ميسي.. ماذا كتبت جماهير باريس سان جيرمان؟

لاحقت جماهير متعصبة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجم الفريق السابق ليونيل ميسي، الذي ترك العاصمة الفرنسية وانتقل قبل أسابيع إلى إنتر ميامي الأميركي.

وكشفت تقارير صحافية أن ألتراس النادي الفرنسي سافروا خصيصا إلى ميامي، ووضعوا لافتة كتبوا عليها "ميسي: أخيرا تخلصنا من الفظ"، قرب ملعب الفريق الجديد لأسطورة الأرجنتين.

وخلال موسمين قضاهما ميسي في باريس، كانت علاقته بأنصار الفريق متوترة، بعكس الحال عندما كان في برشلونة الإسباني، حيث كان معشوق جماهير الفريق الكتالوني.

وسجل ميسي 32 هدفا وصنع 35 لباريس سان جرمان خلال 75 مباراة مع الفريق، ليسهم في الفوز بالدوري الفرنسي مرتين.

لكن يبدو أن فشل الفريق في الذهاب بعيدا بدوري أبطال أوروبا كان السبب وراء توتر العلاقة بين ميسي ومشجعي فريق العاصمة.

أما إنتر ميامي فقد سجل ميسي 11 هدفا في 9 مباريات منذ انتقاله إلى النادي الأميركي.

ولعب دور البطولة في تتويج الفريق بكأس الرابطتين الأميركية المكسيكية، وبلوغ نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

والسبت دخل احتياطيا بعد مرور نحو ساعة على مباراة فريقه ضد نيويورك ريد بول، وسجل هدفا ليخرج فائزا 2-صفر، في أول انتصار لفريقه بالدوري الأميركي منذ منتصف مايو الماضي.

المصدر / وكالات