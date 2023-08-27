فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المزين يتولى تدريب بيت حانون

حتى غير البلاستيكية.. دراسة تحذر من "خطر الشفاطات"

لافتة "مهينة" بحق ميسي.. ماذا كتبت جماهير باريس سان جيرمان؟

مقاتلة روسية تعترض مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود

بركة: تهديدات نتنياهو لا تخيف شعبنا ولا ترهب مقاومتنا

تحذيرات حقوقية من تشريع لحكومة اشتية يقيد حرية الصحافة والإعلام

مختصون: الاحتلال بدأ تطبيق خطته الخمسية في القدس

صبحة: المقاومة ضربت الاحتلال في جميع أماكن تواجده بالضفة

برشلونة يعرض أحد لاعبيه على مانشستر يونايتد

مصر: استئناف مفاوضات سد النهضة بعد تجميد 3 سنوات

بركة: تهديدات نتنياهو لا تخيف شعبنا ولا ترهب مقاومتنا

27 اغسطس 2023 . الساعة 19:48 بتوقيت القدس
...

أكد عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، علي بركة، أن تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لقادة المقاومة لن ترهبنا.

وقال بركة في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الأحد، "إن تهديدات المجرم نتنياهو باغتيال الشيخ المجاهد صالح العاروري دليل ضعف وفشل، أمام مقاومة شعبنا".

وأشار إلى أن "التهديدات الصهيونية لا تخيف شعبنا، ولا ترهب مقاومتنا" لافتا إلى أن الصراع مع الاحتلال "لن يتوقف حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا".

وكان نتنياهو قد قال في افتتاح جلسة حكومته الأسبوعية، اليوم: "استمعت إلى التصريحات النارية للقيادي في (حماس) صالح العاروري من مكانه في لبنان، وهو يعرف جيدا مع رفاقه، وتعرف (حماس) أننا سنحاربهم بكل الوسائل منعا لتوجيه العمليات ضدنا".

وأضاف نتنياهو "من يحاول المساس بنا في الضفة وفي غزة وفي أي مكان آخر، سيدفع الثمن باهظًا"، على حد تعبيره.

من جانبها اعتبرت "حماس"، أن تهديدات نتنياهو، باغتيال الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة، "جوفاء، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #علي بركة #صالح العاروري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة