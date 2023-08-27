بركة: تهديدات نتنياهو لا تخيف شعبنا ولا ترهب مقاومتنا

أكد عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، علي بركة، أن تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لقادة المقاومة لن ترهبنا.

وقال بركة في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الأحد، "إن تهديدات المجرم نتنياهو باغتيال الشيخ المجاهد صالح العاروري دليل ضعف وفشل، أمام مقاومة شعبنا".

وأشار إلى أن "التهديدات الصهيونية لا تخيف شعبنا، ولا ترهب مقاومتنا" لافتا إلى أن الصراع مع الاحتلال "لن يتوقف حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا".

وكان نتنياهو قد قال في افتتاح جلسة حكومته الأسبوعية، اليوم: "استمعت إلى التصريحات النارية للقيادي في (حماس) صالح العاروري من مكانه في لبنان، وهو يعرف جيدا مع رفاقه، وتعرف (حماس) أننا سنحاربهم بكل الوسائل منعا لتوجيه العمليات ضدنا".

وأضاف نتنياهو "من يحاول المساس بنا في الضفة وفي غزة وفي أي مكان آخر، سيدفع الثمن باهظًا"، على حد تعبيره.

من جانبها اعتبرت "حماس"، أن تهديدات نتنياهو، باغتيال الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة، "جوفاء، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة".

المصدر / فلسطين أون لاين