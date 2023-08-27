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صبحة: المقاومة ضربت الاحتلال في جميع أماكن تواجده بالضفة

27 اغسطس 2023 . الساعة 18:28 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تنسحب من مخيم طولكرم تحت ضربات المقاومين

أكد الباحث في الشأن الإسرائيلي محمد صبحة أن المقاومة الفلسطينية في تطور وتصاعد مستمر بالضفة المحتلة.

وقال صبحة في تصريح صحفي، " بينما لا يزال الاحتلال يشن عدوانه بحق الشعب الفلسطيني في الضفة، فإن المقاومة استطاعت ضرب العدو الإسرائيلي في جميع أمكان تواجده".

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وشدد صبحة على أن الاحتلال الإسرائيلي عاجز عن مواجهة المقاومة في الضفة الغربية.

ولفت إلى اندحار قوات الاحتلال فجر اليوم من مخيم طولكرم على إثر تصدي المقاومين ببسالة لعدوان الاحتلال على المخيم.

وانسحبت قوات الاحتلال من مخيم طولكرم تحت صلياتِ المقاومة التي أفشلت اقتحام الاحتلال الذي استمر لنحو ثلاث ساعاتٍ.

وأسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 إسرائيلياً منذ مطلع العام الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
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