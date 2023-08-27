برشلونة يعرض أحد لاعبيه على مانشستر يونايتد

عرض برشلونة الإسباني مدافعه ماركوس ألونسو على مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل تأمين انتقال اللاعب إلى "أولد ترافورد" خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.



وحسب "إكسبرس" فإن برشلونة يقترب من بيع مدافعه الذي لم يدخل حتى الآن في قائمة الفريق للموسم الجديد، في ظل فشل النادي الكتالوني حتى اللحظة في تسجيله بسبب معاناة الفريق من مشكلات في سقف الأجور المحدد من رابطة الدوري الإسباني.



وسبق لمصادر صحفية القول إن برشلونة ينتظر الحصول على 40 مليون يورو من مبيعات رافعاته الأخيرة، لكن النادي الكتالوني يفضل استغلال المبلغ في تسجيل لاعبين آخرين يرغب في ضمهم على حساب ماركوس ألونسو إلى جانب تأمين صفقة البرتغالي جواو كانسيلو.



ويعاني إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، من عدم امتلاكه ظهيرًا أيسر يملك القدرة على تقديم المستوى المطلوب مع الفريق، مما يجعل الشياطين الحمر منفتحين على فكرة التعاقد مع ألونسيو خلال هذا الصيف.



وبدا مانشستر يونايتد مجبرًا على إشراك ديوغو دالوت في مركز الظهير الأيسر خلال فوزه على نوتينغهام فورست 3-2 في الأسبوع الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة مع غياب لوك شاو عن الملاعب بسبب مشكلات عضلية.



جدير بالذكر أن ألونسو البالغ من العمر 32 عامًا انضم إلى صفوف برشلونة الصيف الماضي، ومنذ ذلك الوقت خاض مع النادي الكتالوني 37 مواجهة عبر مختلف المسابقات محرزًا 3 أهداف، بإجمالي 1949 دقيقة لعب.