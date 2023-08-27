وجهة عربية مفاجئة للنجم الإيطالي فيراتي

توصل العربي القطري إلى اتفاق أولي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد مع لاعب خط وسطه الإيطالي ماركو فيراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.



وحسب الصحفي الشهير سانتي أونا من فوت ميركاتو، فإن ثقة تامة تسيطر لدى إدارة العربي بشأن حسم التعاقد مع فيراتي بصورة رسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.



ولا يمانع باريس سان جيرمان التخلي عن فيراتي هذا الصيف، من أجل ترتيب أوراقه المالية بعد سلسلة من التعاقدات القوية هذا الصيف.



ومن المنتظر أن تمثل هذه الصفقة ضربة ناجحة للفريق القطري، حيث ينظر إلى فيراتي كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم خلال الأعوام الأخيرة.



ويبحث العربي، وصيف دوري نجوم قطر في نسخته الماضية، عن تقديم أداء أفضل في دوري نجوم إكسبو هذا الموسم، ومصالحة جماهيره من خلال صفقة فيراتي القوية، بعد فشله في التأهل إلى دوري أبطال آسيا، وسقوطه في فخ التعادل خلال مواجهته الأولى بالبطولة المحلية هذا الموسم.

ومنذ الانضمام إلى صفوفه عام 2013، خاض فيراتي مع باريس سان جيرمان ما يصل إلى 416 مواجهة، أحرز خلالها 11 هدفًا مع تقديم 61 تمريرة حاسمة.



وبدأ النجم فيراتي البالغ من العمر 30 عامًا، مشواره مع المنتخب الإيطالي في عام 2012؛ حيث خاض بصحبته 55 مواجهة دولية محرزًا 3 أهداف.



جدير بالذكر أن فيراتي توج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي 9 مرات، إلى جانب حصد كأس فرنسا في 6 مناسبات مختلفة، والسوبر الفرنسي في 9 مرات أخرى، وكأس الرابطة الفرنسية في 6 مناسبات.

المصدر / فلسطين اونلاين