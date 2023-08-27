هنية يعزي بوفاة طلال سلمان ويشيد بمواقفه الأصيلة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنِيَّة نجلَ الإعلامي الراحل طلال سلمان، مقدماً له ولعائِلته ولذويه التَّعازي باسمه وباسم إخوانه في حركة حماس.

وأشاد هنية بدور المرحوم طلال سلمان العروبي الأصيل في دعم قضايا الأُمَّة وفي مقدِّمتها قضيَّة فلسطين، مُقدِّراً تفانيه طوال حياته في العمل من أجلها وداعماً للمقاومة.

وأكد أن سلمان سيبقى حاضراً في أذهان الأجيال إلى أن تتحقَّق أمانيه في تحرير فلسطين، سائلاً المولى أن يتغمَّده بواسعِ رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسُلوان.

وتوفي الجمعة الفائت ناشر صحيفة "السفير" اللبنانية طلال سلمان عن 85 عاما في أحد مستشفيات بيروت حيث كان يعالج بعد تدهور صحته خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين