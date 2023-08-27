لاعب كريستال بالاس مطلوب من ليفربول

يواصل نادي ليفربول محاولاته لتعزيز صفوفه قبل غلق الميركاتو الصيفي بأيام قليلة؛ إذ يستهدف حاليًا التعاقد مع اللاعب المالي شيخ دوكوري، متوسط ميدان كريستال بالاس، رغم وجود مطالب مالية كبيرة من النادي اللندني.



وذكرت منصة "Football Insider" في تقرير لها أن هدف ليفربول قبل غلق الميركاتو هو التعاقد مع متوسط ميدان دفاعي قادر على تقديم الإضافة، وذلك لتعويض رحيل البرازيلي فابينيو والإنجليزي جوردان هندروسن إلى الدروي السعودي.



ولن يكون ضم دوكوري أمرًا هينًا بالنسبة للريدز، بالنظر إلى القيمة المالية الكبيرة التي يطلبها كريستال بالاس، حيث يشترط الحصول على 70 مليون جنيه إسترليني (81 مليون يورو) مقابل تسريح لاعبه الدولي المالي، وهذا المبلغ قد يبدو مبالغًا فيه، ويأمل ليفربول في خفضه من أجل إتمام الصفقة.



ويريد يورغن كلوب، مدرب ليفربول حسم صفقة دوكوري بعد ضياع صفقتي مويسيس كايسيدو وروميو لافيا لصالح تشيلسي منذ أيام، خاصة أنه يرى بأن الفريق ما يزال بحاجة إلى تعزيزات في وسط الميدان، كما صرح مؤخرًا لوسائل إعلام بريطانية.



واختير دوكوري في الموسم الماضي أفضل لاعب في فريق كريستال بالاس، متفوقًا على نجوم آخرين على غرار مايكل أوليز ومارك غيهي وويلفريد زاها، حيث شارك في 35 مباراة بمختلف المسابقات، بينما أكمل هذا الموسم المباريات الثلاثة الأولى بالدوري الإنجليزي أمام شيفيلد يونايتد وأرسنال وأخيرًا برينتفورد.



وكان النجم البالغ من العمر (23 عامًا) قد انضم إلى صفوف كريستال بالاس صيف العام الماضي من لانس الفرنسي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد حتى صيف 2027؛ لكن قيمته السوقية ارتفعت بشكل رهيب بعد مردوده الباهر في الموسم الماضي، لتبلغ حاليًا 35 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت" بعدما كانت في حدود 15 مليونًا.



وبات ليفربول مهددًا بفقدان خدمات نجمه الأول، المصري محمد صلاح الذي قد ينتقل إلى نادي اتحاد جدة السعودي وفق ما ذكرته وسائل إعلام سعودية وبريطانية، فيما كان النادي قد ضمن خدمات متوسط الميدان الياباني واتارو إنهو من شتوتغارت، وكذلك المجري دومينيك سوبوسلاي من لايبزيغ.

المصدر / فلسطين اونلاين