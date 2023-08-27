ميسي يتألق ويسجل في أول مباراة بالدوري الأمريكي

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي احتياطيا بعد مرور نحو ساعة على مباراة فريقه إنتر ميامي ضد نيويورك ريد بول وسجل هدفا ليخرج فائزا 2-صفر في اول انتصار لفريقه في الدوري الاميركي لكرة القدم منذ منتصف ايار/مايو الماضي.

وكان ميسي (36 عاما) الذي رفع رصيده الى 11 هدفا في 9 مباريات منذ انتقاله الى فريقه الجديد قادما من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة حرة، يخوض اولى مبارياته في الدوري الاميركي بعد ان شارك في ثماني مباريات خلال شهر، ضمن رحلة ميامي نحو التتويج بكأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية وبلوغ نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

ويعود آخر فوز لإنتر ميامي في الدوري الى 14 ايار/مايو الماضي عندما تغلب على نيو اينغلاند ريفولشن، تبع ذلك 11 مباراة لم يعرف فيها الفريق الفوز في الدوري المحلي حيث خسر ثماني وتعادل في ثلاث.

وبعد ان تقدم إنتر بواسطة دييغو غوميس في الدقيقة 37 حسم ميسي بعد نزوله في منتصف الشوط الثاني النتيجة نهائيا بتسجيله الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من زميله بنجامين كريماتشي.

وكان مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني تاتا مارتينو المح الى امكانية اراحة ميسي في المباراة ضد ريد بولز نظرا لخوضه كما هائلا في الفترة الاخيرة وبالفعل هذا ما حصل.

ودافع مارتينو عن قراره بالقول "أتفهم التوقعات بأن الجميع يريد مشاهدته، لكن لا يمكنني التصرّف على هذا الأساس كي لا أخاطر. ما يهمني فقط هو إذا كان قادراً على اللعب".

وطوال الدقائق الاولى من المباراة طالبت الجماهير باشراك ميسي هاتفة "نريد ميسي، نريد ميسي".

المصدر / فلسطين اونلاين