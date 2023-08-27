للتخفيف عن المواطنين.. تسهيلات حكومية تصل لخصم 60% من فواتير البلديات

أعلنت وزارة الحكم المحلي، عن مجموعة من التسهيلات التي تقدمها رئاسة "العمل الحكومي" بالتنسيق مع بلديات قطاع غزة، مبينة أنها تشمل المياه والكهرباء وأنظمة البناء لجميع فئات المجتمع للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقالت مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الحكم المحلي م. منى سكيك، في تصريح صحفي اليوم الأحد، لوكالة "الرأي" الحكومية، إن التسهيلات الهادفة لتعزيز التكافل والترابط ستشمل فئات عدة، كالجرحى وذوي الشهداء والمرأة وكبار السن وعديد فئات المجتمع.

وأوضحت أن هذه التسهيلات ستكون موحدة لجميع بلديات القطاع، وستكون خصوصية لبعض البلديات، حيث ستشمل تخفيضات بنسب معينة على الخدمات التي تقدمها للمواطن، وستصل لأكثر من 50%.

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وأكدت سكيك أن حملة التسهيلات والتخفيضات ستكون مرضية للمواطن وتليق بتضحياته، وستشمل جميع التخصصات الخدماتية البيئية بما فيها الصرف الصحي والمياه والبنية التحتية والحِرف وتراخيص للبناء.

وذكرت أن من ضمن هذه التسهيلات، رزمة خاصة للموظفين ترتبط بمستحقاتهم المالية.

وأشارت إلى أنه سيكون بعض المحفزات الخاصة للمواطنين الملتزمين، وأن تلك التسهيلات سيعلن عنها خلال الأسبوعين، الجاري والمقبل من بلديات القطاع.

بدوره أوضح رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، أن الحملة الأبرز التي ستعتمدها البلدية هي النصف على المواطن والنصف على البلدية بنسبة 50% على كافة الخدمات المقدمة من البلدية في كافة القطاعات والمعاملات.

وبين أن البلدية ستقوم بخصم ما نسبته 50% من الفاتورة على المواطنين، وسترفع نسبة الخصم لتصل إلى 60% من قيمة الفاتورة للملتزمين بالسداد بشكل شهري.

وأشار إلى أن الخصم والتسهيلات يشمل الموظفين الحكوميين، بحيث يتم دفع 50% من الفاتورة من المستحقات و50% تتحملها البلدية، وترتفع النسبة كذلك لـ60% في حال تم تفعيل السداد الآلي من قبل الموظف على فواتير البلدية.

وقال الجرو، إن الحكومة أصدرت قرارا للبلديات بالعمل على التخفيف عن المواطنين، وتركت الأمر للبلديات لتحديد التسهيلات التي يمكن أن تقدمها.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، عن المصادقة على رزمة من الإجراءات والتسهيلات تخص البلديات بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم العون والمساعدة لهم، مطالبًا بسرعة البدء في تنفيذها وتطبيق بنودها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدعليس مع رؤساء البلديات والمجالس والهيئات المحلية، بحضور نائبه محمد الفرا، والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل مدوخ، ووكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.

وقال الدعليس: "إنَّ متابعة العمل الحكومي بالتوافق مع رؤساء البلديات أقرت رزمة تسهيلات تشمل كافة الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين، مع مراعاة الشرائح والفئات الهشة اقتصاديا في المجتمع، وتخصيص تسهيلات محددة للجرحى وذوي الشهداء والأسرى، تقديرا لتضحياتهم".

المصدر / وكالة الرأي