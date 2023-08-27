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بالفيديو قوات الاحتلال تعتدي على مسجد الشبلي وسط الخليل

27 اغسطس 2023 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مسجد الشبلي في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

واستنكر المدير العام لأوقاف الخليل نضال الجعبري، اعتداء قوات الاحتلال على زاوية ومسجد الشبلي بتكسير زجاج الأضرحة ونوافذ المسجد.

وقال الجعبري في تصريح صحفي، "إن ممارسات الاحتلال واعتداءاته تعكس سياسة التطهير العرقي والديني التي يتبعها الاحتلال".

ودعا المواطنين والمؤسسات المعنية للوقوف عند واجباتها لمحاربة مخطَّطات الاحتلال بالسيطرة على البلدة القديمة.

ويرجع تاريخ إنشاء "مقام الشبلي" للفترة العثمانية في عام 1260هـ/1844م، وفي عام 2003م، عمدت لجنة إعمار الخليل، إلى ترميمه، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وهو مؤسسة مالية إقليمية عربية، مقرها في الكويت.

المصدر / قدس برس + وجي ميديا
#الخليل #مسجد الشبلي #اعتداءات الاحتلال على المقدسات

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