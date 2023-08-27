شديد: قادتنا أمنيتهم الشهادة وعقيدتهم مقاومة العدو دون تراجع

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، أن الاحتلال واهم إن ظن باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري سيوقف مسيرة المقاومة.

وشدد على أن الاحتلال يعيشُ سرابًا من الوهم الذي سيبدده أبطال المقاومة بسواعدهم وإرادتهم الحرة.

ووجه رسالة إلى الاحتلال بقوله "شعبنا سيقاتلكم وسيحمي حقه ومقدساته على هذه الأرض بكل قوة واقتدار".

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وتابع شديد القول "قادتنا خلقوا للنزال كما جنودنا، والشهادة أمنيتهم كما التحرير غايتهم، وعقيدتنا في قتال المحتل المجرم لا تعرف الردة أو التراجع".

وواصل "ماضون حتى التحرير والعودة وتطهير كل ذرة تراب من دنسكم.. (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد أكدت أن تهديدات رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة هي تهديدات جوفاء، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة، مشددة على أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأحد: "إن الشيخ صالح وإخوانه جميعاً وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأضافت "على العدو الصهيوني المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم".

المصدر / فلسطين أون لاين