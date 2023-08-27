العدّ التنازلي حول إعلان نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، اليوم الأربعاء، عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامَّة في فلسطين "توجيهي 2023" الدورة الثانية.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، في تصريح إذاعي، إن عدد المتقدّمين من طلبة الثانوية العامة "توجيهي" لامتحانات الدورة الثانية لعام 2023، بلغ نحو 19 ألفًا و400 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف "الخضور" بخصوص موعد الانتهاء من عمليات التصحيح امتحانات الثانوية العامَّة توجيهي الدورة الثانية لعام 2023، مع نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

العد التنازلي لإعلان نتائج الثانوية العامة "توجيهي 2023" الدورة الثانية

ومن المتوقع لإعلان عن خوعد نتائج الدورة الثانية لعام 2023 لطلبة الثانوية العامة "توجيهي" برنامج "الاستكمال"، التي أُجريت في 8 أغسطس 2023، أن يتم الإعلان عنها بداية الأسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل بحد أقصى.

كم باقي على إعلان نتائج توجيهي الدورة الثانية 2023؟

باقي على إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي الدورة الثانية لعام 2022-2023 في الضفة وغزة، حوالي أسبوعين من الآن، مع العلم أن تصحيح الإمتحانات تنتهي بماية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وأعلنت الوزارة أيضًا أن نتائج الثانوية العامَّة "توجيهي" الدورة الثانية لعام 2023-2024 ستُعلن بأرقام الجلوس عبر الموقع الإلكتروني للوزارة فقط. يمكن للطلبة معرفة نتائجهم والاطلاع على درجاتهم فور إعلان نتائج الدورة الثانية من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

المصدر / فلسطين أون لاين