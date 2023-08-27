وحدات القمع تقتحم قسم 13 في سجن "نفحة"

اقتحمت قوات القمع التي تسمى وحدات "اليماز" التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غرفة رقم (81)، في قسم (13)، في سجن "نفحة"، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي: "إنّ هذا القسم يقبع فيه الأسرى الذين جرى نقلهم مؤخرا من سجن "عسقلان" إلى سجن "نفحة".

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وأشار إلى أنّ أسرى "عسقلان" الذين جرى نقلهم إلى "نفحة"، تعرضوا لعمليات تنكيل، كما تعرضت مقتنياتهم للتخريب والتدمير.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين