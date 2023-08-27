"حماس": التهديدات باغتيال قادة المقاومة لن ترهب شعبنا وأي حماقة ستواجَه بقوة وحزم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة هي تهديدات جوفاء، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة.

وشدَّدت حماس في بيان لها، وصل " " نسخة عنه، اليوم الأحد، أن الشيخ صالح وإخوانه جميعاً وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدَّم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك.

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وأكدت أن على "العدو الصهيوني المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أنَّ أي مساس بقيادة المقاومة سيواجَه بقوة وحزم".

المصدر / فلسطين أون لاين