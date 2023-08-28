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28 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

28 اغسطس 2023 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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28 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 28 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1898 عقد المؤتمر الصهيوني الثاني في بال ومناقشة إنشاء صندوق الاستيطان اليهودي الذي يمثل الجهاز المالي للمنظمة الصهيونية العالمية.
  • 1919 لجنة (كينغ_ كراين) تضع تقريرها عن سوريا وفلسطين وأوصت بضم فلسطين إىل دولة سوريا المتحدة ووضع الأماكن المقدسة في فلسطين تحت إدارة لجنة دولية.
  • 1953 قوة إسرائيلية بقيادة تجتاز خط الهدنة بمنطقة وادي غزة متجهة صوب معسكر البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بقيادة الإرهابي "هارمائير"، وشرعت بإلقاء القنابل على الأطفال والنساء والشيوخ هم نائمون واستمر القتل والذبح 3 ساعات ما أدى إلى استشهاد 20 مواطن.
  • 1998 فجَّر مقاتلو القسام عبوة ناسفة قرب المعبد الكبير وسط (تل أبيب) في الأراضي المحتلة عام 48، حيث أسفر انفجار العبوة عن إصابة (21) مستوطنا.
  • 2000 الرئيس الراحل ياسر عرفات يؤكد في خطاب أمام لجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، على أن القيادة الفلسطينية لا تقبل التنازل عن أي حق من حقوقنا في أرضنا المحتلة، وخاصة في مدينة القدس، والتي نرفض تحت أي ظرف من الظروف أية سيادة كانت عليها سوى السيادة الفلسطينية والعربية الإسلامية المسيحية طبقاً للعهدة العمرية.
  • 2005 فجّر القسامي عبد الرحمن داوود قيسية (19 عامًا) من الظاهرية قضاء الخليل، نفسه في الطريق للمحطة المركزية بمدينة بئر السبع، حيث أسفر عن جرح (50) مستوطنا بينهم اثنان من رجال الأمن في حالة خطرة.
المصدر / فلسطين أون لاين
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