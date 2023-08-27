فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محام: النيابة والقضاء "أدوات" لتمرير انتهاكات أجهزة السلطة

بلدية جباليا النزلة تبحث في الدوحة إمكانية تنفيذ مشاريع لإعادة تأهل الطرق والبنى التحتية

عناصر في "أمن السلطة" تختلق الفلتان الأمني بالخليل

وحدات القمع تقتحم قسم 13 في سجن "نفحة"

"حماس": التهديدات باغتيال قادة المقاومة لن ترهب شعبنا وأي حماقة ستواجَه بقوة وحزم

تصعيد نقابي في مستشفى جنين بعد مهاجمة مسؤول حكومي أحد الأطباء

"قاسم": تهديدات الاحتلال لا تُخيف شعبنا ولا مقاومته

زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب تركيا

11 عملية نوعية أدَّت لمقتل 28 إسرائيليًّا منذ بداية العام الجاري

التعليم تُنفذ إجراءات لتسهيل التحاق الطلبة العائدين من السودان بالجامعات الفلسطينية

"قاسم": تهديدات الاحتلال لا تُخيف شعبنا ولا مقاومته

27 اغسطس 2023 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
...
المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، اليوم الأحد، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، لا تُخيف شعبنا ولا مقاومته التي ستواصل مشوارها حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وقال قاسم في تصريح وصل "" نسخة عنه: "نحن نخوض نضالاً مشروعاً بكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ومن حقنا تصعيد مقاومة للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدَّساتنا وانتزاع حريتنا".

وأطلقت قيادة سلطات الاحتلال تهديدات رعناء ضد قيادة حركة حماس بالتصفية والاغتيال، بعد تنامي وازدياد عمليات المقاومة في الضفة والقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #المقاومة #تهديدات الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة