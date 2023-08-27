"قاسم": تهديدات الاحتلال لا تُخيف شعبنا ولا مقاومته

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، اليوم الأحد، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، لا تُخيف شعبنا ولا مقاومته التي ستواصل مشوارها حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وقال قاسم في تصريح وصل " " نسخة عنه: "نحن نخوض نضالاً مشروعاً بكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ومن حقنا تصعيد مقاومة للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدَّساتنا وانتزاع حريتنا".

وأطلقت قيادة سلطات الاحتلال تهديدات رعناء ضد قيادة حركة حماس بالتصفية والاغتيال، بعد تنامي وازدياد عمليات المقاومة في الضفة والقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين