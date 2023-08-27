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خاص المحرَّر اللحام يدعو إلى مساندة واسعة لخطوات الإداريين

27 اغسطس 2023 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
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يوسف اللحام القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس- أرشيف
بيت لحم/ خاص "فلسطين": 

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس المحرَّر يوسف اللحام، إلى مساندة رسمية وشعبية واسعة لخطوات المعتقلين الإداريين ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، واعتقالهم الإداري.

وأشار اللحام في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، إلى أن الاعتقال الإداري "يسرق" أعمار الأسرى والأسيرات؛ كونه بلا تهمة أو تاريخ إفراج، ويخضع لـ"مزاج" مخابرات الاحتلال.

وقال: "المعتقل الإداري لا يعلم كم مدَّة الاعتقال، ولا متى ستنتهي مدة اعتقاله".

ووصف حريته من سجون الاحتلال، الأربعاء الماضي، بـ"المنقوصة"، داعيًا إلى مساندة الأسرى، وإنقاذ المرضى والنساء والأطفال منهم. 

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وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي اللحام في 13 سبتمبر عام 2021م، من منزله في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وخلال فترة سجنه سنتين، تُوفي شقيقه "عبد الفتاح"، وحرمته قوات الاحتلال من وداعه والمشاركة في تشييعه.

والشيخ اللحام كان إمام مسجد مخيم الدهيشة الكبير عدَّة سنوات، وهو أحد نشطاء العمل الاجتماعي والتطوعي.

واعتقل عدَّة مرات لدى الاحتلال، وأفرج عنه قبل عدَّة أشهر، وأمضى ما مجموعه 15 سنة في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري.

#اعتقال إداري #الأسرى الإداريين #مساندة الأسرى #المحرر اللحام

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