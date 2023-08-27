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بحرية الاحتلال تطلق نيرانها صوب مراكب الصيادين في بحر شمال غزة

27 اغسطس 2023 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
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بحرية الاحتلال ومراكب للصيادين بغزة (أرشيف)

قالت لجان الصيادين، صباح اليوم الأحد، إن بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النيران صوب مراكب الصيادين.

وأوضحت لجان الصيادين في تصريح مقتضب، أن استهداف القِطع البحرية الإسرائيلي لمراكب الصيادين كان في بحر شمال غزة.

وتتعمَّد بحرية الاحتلال ملاحقة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

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ويعدُّ الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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