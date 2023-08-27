"التعليم العالي" تعلن عن مقاعد دراسية بالأردن في البكالوريوس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفّر عدد من المقاعد الدراسية في الأردن للحصول على درجة البكالوريوس، وذلك في تخصّصات مختلفة لعام 2023/2024.

ودعت الوزارة في خبر أوردته عير موقعها الإلكتروني، الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد الدراسية لزيارة موقعها الإلكتروني، للاطلاع على كامل التفاصيل.

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وذكرت أن تقديم الطلبات، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدَّقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة برام الله، أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس، والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة، بمقر الوزارة، في حي تل الهوى.

المصدر / فلسطين أون لاين